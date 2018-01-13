Додано: Сер 13 гру, 2023 17:20

mustbe написав: А вы посмотрите, что sens исполняет. Он же гадит целенаправленно, просто издевается. А вы посмотрите, что sens исполняет. Он же гадит целенаправленно, просто издевается.

Вы можете иногда на меня обижаться, что я флужу. Да есть такое, но я иногда пишу про курсы, но никогда не оскорбляю формучан. А на Сенса нечего обижаться, а ещё пару месяцев назад увидел, что он что то курит и постоянно на ветках пишет бред. Поэтому не стоит обращать внимание. Вы наверное не сталкивались с торговлей. Там вообще бывают покупатели с др. планеты.. И к ним привыкаешь и знаешь, что и как им ответить, но послать на небо за звездочкой - НЕЗЯ. Работаем дальше, а иначе ради одного ид..та закрывать бизнес - это только показывать свою слабость.