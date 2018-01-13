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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 гру, 2023 17:24
курс 37,40 ( доречі видача в Києві й досі емісійними )
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sens
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Додано: Сер 13 гру, 2023 17:26
курс 37,20 додатково комісія
нажаль ще депозит 10 днів
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sens
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1
Додано: Сер 13 гру, 2023 17:28
sens написав:
курс 37,40 ( доречі видача в Києві й досі емісійними )
20 коп маловато будет
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vitaliiangel
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