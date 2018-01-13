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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 гру, 2023 17:24
курс 37,40 ( доречі видача в Києві й досі емісійними )
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sens
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Додано: Сер 13 гру, 2023 17:26
курс 37,20 додатково комісія
нажаль ще депозит 10 днів
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sens
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Додано: Сер 13 гру, 2023 17:28
sens написав:
курс 37,40 ( доречі видача в Києві й досі емісійними )
20 коп маловато будет
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vitaliiangel
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Додано: Сер 13 гру, 2023 17:40
На майже знищену карусель ще й закинули диверсанта
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Zochan
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Додано: Сер 13 гру, 2023 18:20
mustbe написав: sergey_sryvkin написав:
Це бидлоруснявий менталітет. Але ж йому насправді пофіг і на ввічливість і на курси. Воно може хамити просто задля того, щоб нагадити форумчанам, а відключенню таблиць тільки радіє...
Ну, с этим Портом - всё понятно. Нагадил, после закрытия таблички подтёр свой выcер, и свалил в закат.
А вы посмотрите, что sens исполняет. Он же гадит целенаправленно, просто издевается.
Ну и ладно, мне уже пофиг
В руснявому менталітеті обсерання чи перекрикування чогось начебто ставить його на один рівень із оппонентом. Типу, "ти роби чи кажи щось розумне, а я завжди можу сказати що я не згоден, ти дурак", чи кричати голосніше за тебе. Так само як гопота на вулиці - "я до тебе докліпався без причини, а тепер у нас СПІЛЬНА проблема"...
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 13 гру, 2023 18:26
mustbe написав: sergey_sryvkin написав: mustbe написав:
А вы посмотрите, что sens исполняет. Он же гадит целенаправленно, просто издевается.
Ну и ладно, мне уже пофиг
Він не гадить, а конкурентів прибирає. Карусельників багато, а бажаючих купити валюту по готівковому курсу в обмінках поменьше
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Boundless
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Додано: Сер 13 гру, 2023 18:40
я предлагаю вот что. у банков без автоматического обновления вообще не ставить никакого курса, или возможность вносить его каждым пользователем пальчиками. Это шоб ещё кто то умный снова не написал, а почему у вас там что не сходится. Пусть каждый позвонит и спросит. Может им надоест каждому отвечать и начнут выкладывать.
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vitaliiangel
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