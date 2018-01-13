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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 361362363364
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 17:24

ІдеяБанк 0банк

курс 37,40 ( доречі видача в Києві й досі емісійними )
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 17:26

Альянсбанк

курс 37,20 додатково комісія
нажаль ще депозит 10 днів
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 17:28

  sens написав:курс 37,40 ( доречі видача в Києві й досі емісійними )

20 коп маловато будет
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 17:40

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

На майже знищену карусель ще й закинули диверсанта :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:20

  mustbe написав:
  sergey_sryvkin написав:Це бидлоруснявий менталітет. Але ж йому насправді пофіг і на ввічливість і на курси. Воно може хамити просто задля того, щоб нагадити форумчанам, а відключенню таблиць тільки радіє...

Ну, с этим Портом - всё понятно. Нагадил, после закрытия таблички подтёр свой выcер, и свалил в закат.
А вы посмотрите, что sens исполняет. Он же гадит целенаправленно, просто издевается.
Ну и ладно, мне уже пофиг

В руснявому менталітеті обсерання чи перекрикування чогось начебто ставить його на один рівень із оппонентом. Типу, "ти роби чи кажи щось розумне, а я завжди можу сказати що я не згоден, ти дурак", чи кричати голосніше за тебе. Так само як гопота на вулиці - "я до тебе докліпався без причини, а тепер у нас СПІЛЬНА проблема"...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:26

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

mustbe написав:
  sergey_sryvkin написав:
  mustbe написав:А вы посмотрите, что sens исполняет. Он же гадит целенаправленно, просто издевается.
Ну и ладно, мне уже пофиг


Він не гадить, а конкурентів прибирає. Карусельників багато, а бажаючих купити валюту по готівковому курсу в обмінках поменьше
Boundless
 
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я предлагаю вот что. у банков без автоматического обновления вообще не ставить никакого курса, или возможность вносить его каждым пользователем пальчиками. Это шоб ещё кто то умный снова не написал, а почему у вас там что не сходится. Пусть каждый позвонит и спросит. Может им надоест каждому отвечать и начнут выкладывать.
vitaliiangel
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