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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 гру, 2023 14:56
odeshm6 написав:mustbe
Возможно стоит прояснить основные положения/правила (так как некоторые пользователи действительно не понимают куда они попали, какие у них тут права и какую ответственность взял на себя разработчик).
...
Если опубликовать что-то подобное, то это должно уменьшить непонимание и снять ненужное напряжение.
Бесполезно.
Для нормального человека это и так очевидно, а баран - всё равно не поймёт, хоть капсом на весь экран напиши.
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mustbe
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Додано: Сер 13 гру, 2023 15:15
10/9/9 написав:Та да, користувач встановив програму, програма заглючила, користувач написав автору програми, а автор програми послав користувач-а(-ів) і заблокував програму - ріллі?
І хто адекватний, користувач, чи автор програми?
Про які глюки може йти мова!?
Всіх вже 100500 разів попередили, як відбувається оновлення курсів у таблиці (автоматично і вручну), ті що вручну (виділені жирним і оновлюються по мірі надходження інформації з відділень).
Незрозуміло, які можуть бути претензії до автора?
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Додано: Сер 13 гру, 2023 15:21
Rack написав:
По теме - на вывод Свифтом работает в Украине какие то ограничения типа 100Кгрн, или это только на выдачу кеша?
Та, вроде, на безнал внутри страны никто ограничений по сумме не накладывал.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 15:44
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Додано: Сер 13 гру, 2023 16:30
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Додано: Сер 13 гру, 2023 17:20
mustbe написав:
А вы посмотрите, что sens исполняет. Он же гадит целенаправленно, просто издевается.
Вы можете иногда на меня обижаться, что я флужу. Да есть такое, но я иногда пишу про курсы, но никогда не оскорбляю формучан. А на Сенса нечего обижаться, а ещё пару месяцев назад увидел, что он что то курит и постоянно на ветках пишет бред. Поэтому не стоит обращать внимание. Вы наверное не сталкивались с торговлей. Там вообще бывают покупатели с др. планеты.. И к ним привыкаешь и знаешь, что и как им ответить, но послать на небо за звездочкой - НЕЗЯ. Работаем дальше, а иначе ради одного ид..та закрывать бизнес - это только показывать свою слабость.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 13 гру, 2023 17:24, всього редагувалось 3 разів.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 13 гру, 2023 18:40
я предлагаю вот что. у банков без автоматического обновления вообще не ставить никакого курса, или возможность вносить его каждым пользователем пальчиками. Это шоб ещё кто то умный снова не написал, а почему у вас там что не сходится. Пусть каждый позвонит и спросит. Может им надоест каждому отвечать и начнут выкладывать. Или кто хочет пускай пишет их курсы сюда.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 13 гру, 2023 19:20
vitaliiangel написав:
я предлагаю вот что. у банков без автоматического обновления вообще не ставить никакого курса, или возможность вносить его каждым пользователем пальчиками. Это шоб ещё кто то умный снова не написал, а почему у вас там что не сходится. Пусть каждый позвонит и спросит. Может им надоест каждому отвечать и начнут выкладывать.
Ми вже знаємо що є зараз банки які працюють як обмінник-за годину тричі міняють курс з різницею 0,25 грн
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sens
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