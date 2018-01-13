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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 359360361362>
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:56

  odeshm6 написав:mustbe Возможно стоит прояснить основные положения/правила (так как некоторые пользователи действительно не понимают куда они попали, какие у них тут права и какую ответственность взял на себя разработчик).
...
Если опубликовать что-то подобное, то это должно уменьшить непонимание и снять ненужное напряжение.

Бесполезно.
Для нормального человека это и так очевидно, а баран - всё равно не поймёт, хоть капсом на весь экран напиши.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:15

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

10/9/9 написав:Та да, користувач встановив програму, програма заглючила, користувач написав автору програми, а автор програми послав користувач-а(-ів) і заблокував програму - ріллі?
І хто адекватний, користувач, чи автор програми?

Про які глюки може йти мова!?
Всіх вже 100500 разів попередили, як відбувається оновлення курсів у таблиці (автоматично і вручну), ті що вручну (виділені жирним і оновлюються по мірі надходження інформації з відділень).
Незрозуміло, які можуть бути претензії до автора?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:21

  Rack написав:По теме - на вывод Свифтом работает в Украине какие то ограничения типа 100Кгрн, или это только на выдачу кеша?

Та, вроде, на безнал внутри страны никто ограничений по сумме не накладывал.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:44

мтб 37,3 :!:

аргентина 800 :shock:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:23

МТБ

  Raymond написав:мтб 37,3 :!:

аргентина 800 :shock:

МТБ вчорашній курс 37,30 сьогодні опівночі змінив на 37,15, але при спробі обміну (трохи грошей там підвисло) весь час було "ой, помилка". Через дві години поміняли назад на 37,30. І що це було?! :roll:
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:30

  Melanor1 написав:
  Raymond написав:мтб 37,3 :!:

аргентина 800 :shock:

МТБ вчорашній курс 37,30 сьогодні опівночі змінив на 37,15, але при спробі обміну (трохи грошей там підвисло) весь час було "ой, помилка". Через дві години поміняли назад на 37,30. І що це було?! :roll:

Обхітриваніє)))
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 17:20

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  mustbe написав:А вы посмотрите, что sens исполняет. Он же гадит целенаправленно, просто издевается.
Вы можете иногда на меня обижаться, что я флужу. Да есть такое, но я иногда пишу про курсы, но никогда не оскорбляю формучан. А на Сенса нечего обижаться, а ещё пару месяцев назад увидел, что он что то курит и постоянно на ветках пишет бред. Поэтому не стоит обращать внимание. Вы наверное не сталкивались с торговлей. Там вообще бывают покупатели с др. планеты.. И к ним привыкаешь и знаешь, что и как им ответить, но послать на небо за звездочкой - НЕЗЯ. Работаем дальше, а иначе ради одного ид..та закрывать бизнес - это только показывать свою слабость.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 13 гру, 2023 17:24, всього редагувалось 3 разів.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:40

я предлагаю вот что. у банков без автоматического обновления вообще не ставить никакого курса, или возможность вносить его каждым пользователем пальчиками. Это шоб ещё кто то умный снова не написал, а почему у вас там что не сходится. Пусть каждый позвонит и спросит. Может им надоест каждому отвечать и начнут выкладывать. Или кто хочет пускай пишет их курсы сюда.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 19:20

  vitaliiangel написав:я предлагаю вот что. у банков без автоматического обновления вообще не ставить никакого курса, или возможность вносить его каждым пользователем пальчиками. Это шоб ещё кто то умный снова не написал, а почему у вас там что не сходится. Пусть каждый позвонит и спросит. Может им надоест каждому отвечать и начнут выкладывать.

Ми вже знаємо що є зараз банки які працюють як обмінник-за годину тричі міняють курс з різницею 0,25 грн
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 20:55

Таблица открыта.
Но, боюсь, всего на неделю, угадайте почему )
mustbe
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