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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 359360361362
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 21:17

  mustbe написав:Таблица открыта.
Но, боюсь, всего на неделю, угадайте почему )

Буде Різдво!?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 21:39

Банки подняли курс, а обменники сегодня после обеда его опустили. Вариантов практически нет. 30 коп. разница - это не та малина.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:00

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Львів в таблиці 37,2 а в додатку був 37,25
ukr0014959
 
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