Буде Різдво!?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 гру, 2023 21:17
Додано: Сер 13 гру, 2023 21:39
Банки подняли курс, а обменники сегодня после обеда его опустили. Вариантов практически нет. 30 коп. разница - это не та малина.
Додано: Сер 13 гру, 2023 22:00
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Львів в таблиці 37,2 а в додатку був 37,25
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