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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 360361362363>
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 21:17

  mustbe написав:Таблица открыта.
Но, боюсь, всего на неделю, угадайте почему )

Буде Різдво!?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 21:39

Банки подняли курс, а обменники сегодня после обеда его опустили. Вариантов практически нет. 30 коп. разница - это не та малина.
Игорь Алексеевич
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:00

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Львів в таблиці 37,2 а в додатку був 37,25
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:26

  mustbe написав:Таблица открыта.
Но, боюсь, всего на неделю, угадайте почему )

Сенс на неделю заблокирован. :mrgreen:
Угадал?
Inter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:40

  mustbe написав:Таблица открыта.
Но, боюсь, всего на неделю, угадайте почему )


Бо передбачаєте, судячи з тренду останніх місяців та завтрашнього рішення НБУ, що курси купівлі валюти он-лайн у банках зрівняються остаточно чи настільки зблизяться з обміниками, що буде втрачено сенс в каруселі в принципі?
s17012017
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:27

  Inter написав:
  mustbe написав:Таблица открыта.
Но, боюсь, всего на неделю, угадайте почему )

Сенс на неделю заблокирован. :mrgreen:
Угадал?

На все 100%)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:43

  sl2023x4 написав:
  guntherhouse777 написав:Один примат не суетится
27.09.2022 11:23 Приват: ? -> 37.45318 грн/$
и досе так

А он и не будет менять курс это самый стабильный банк)))
Они 37 45 держали когда все остальные опускали до 37.00 а некоторые 36.60.
В этом случае хорошо когда курс высокий а они не повышают)

в привате самый стабильный отборный хлам, я 300$ сцеживал с 2 отделений бери либо 96, либо затасканный обрисованный мусор
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 00:43

Рубрика "отгадайка")

  mustbe написав:Таблица открыта.
Но, боюсь, всего на неделю, угадайте почему )


Здається здогадуюсь)
Таблиця відкрита майже з одночасним блокуванням Сенса.
І тривалість такого блокування, якщо я вірно розумію, становить якраз тиждень.
А враховуючи, що у автора майже немає надії на те, що у шкідника Сенса хоть трохи добавиться розуму та він «виправиться», бо як у того «горбатого, якого лише могила виправить», то після розблокування останнього все повториться знову, і піде по вже відомому колу з наступним блокуванням цього персонажа у подальшому.
Десь так, mustbe?

UPD
Щось я неуважно прочитав дописи інших формучан, де про таку версію ВЖЕ було зазначено ще декілька годин тому, причому із додатковим підтвердженням)
s17012017
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:57

  s17012017 написав: курси купівлі валюти он-лайн у банках зрівняються остаточно чи настільки зблизяться з обміниками, що буде втрачено сенс в каруселі в принципі?

вже втрачено

+ киСтаровских смс нема

і'm easy © :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:34

  mustbe написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Процитированного вами пользователя впервые вижу. Реплики его в ветке не нашёл. Видимо, вы воспользовались кнопкой "Скарга" и правильно сделали.

Нет, это он сам стёр. Я ни на кого никогда не жаловался на этом форуме.
После каждого закрытия таблицы - флудеры и хамы сразу сами удаляют свои посты, чтобы не светилось на весь форум их убожество.

Ничего не стирал, пост удален явно по жалобе. Такое вранье хорошо характеризует автора таблицы которая, как и следовало ожидать, вновь доступна. Нет таблиц-нет донатов, все остальное для его-шум за сценой.
Порт
 
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