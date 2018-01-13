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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 гру, 2023 21:17
mustbe написав:
Таблица открыта.
Но, боюсь, всего на неделю, угадайте почему )
Буде Різдво!?
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ihorsic
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Додано: Сер 13 гру, 2023 21:39
Банки подняли курс, а обменники сегодня после обеда его опустили. Вариантов практически нет. 30 коп. разница - это не та малина.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 13 гру, 2023 22:00
Львів в таблиці 37,2 а в додатку був 37,25
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ukr0014959
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Додано: Сер 13 гру, 2023 22:26
mustbe написав:
Таблица открыта.
Но, боюсь, всего на неделю, угадайте почему )
Сенс на неделю заблокирован.
Угадал?
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Inter
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Додано: Сер 13 гру, 2023 22:40
mustbe написав:
Таблица открыта.
Но, боюсь, всего на неделю, угадайте почему )
Бо передбачаєте, судячи з тренду останніх місяців та завтрашнього рішення НБУ, що курси купівлі валюти он-лайн у банках зрівняються остаточно чи настільки зблизяться з обміниками, що буде втрачено сенс в каруселі в принципі?
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s17012017
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Додано: Сер 13 гру, 2023 23:27
Inter написав: mustbe написав:
Таблица открыта.
Но, боюсь, всего на неделю, угадайте почему )
Сенс на неделю заблокирован.
Угадал?
На все 100%)
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guntherhouse777
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Додано: Сер 13 гру, 2023 23:43
sl2023x4 написав: guntherhouse777 написав:
Один примат не суетится
27.09.2022 11:23 Приват: ? -> 37.45318 грн/$
и досе так
А он и не будет менять курс это самый стабильный банк)))
Они 37 45 держали когда все остальные опускали до 37.00 а некоторые 36.60.
В этом случае хорошо когда курс высокий а они не повышают)
в привате самый стабильный отборный хлам, я 300$ сцеживал с 2 отделений бери либо 96, либо затасканный обрисованный мусор
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kuzmich
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Додано: Чет 14 гру, 2023 00:43
mustbe написав:
Таблица открыта.
Но, боюсь, всего на неделю, угадайте почему )
Здається здогадуюсь)
Таблиця відкрита майже з одночасним блокуванням Сенса.
І тривалість такого блокування, якщо я вірно розумію, становить якраз тиждень.
А враховуючи, що у автора майже немає надії на те, що у шкідника Сенса хоть трохи добавиться розуму та він «виправиться», бо як у того «горбатого, якого лише могила виправить», то після розблокування останнього все повториться знову, і піде по вже відомому колу з наступним блокуванням цього персонажа у подальшому.
Десь так, mustbe?
UPD
Щось я неуважно прочитав дописи інших формучан, де про таку версію ВЖЕ було зазначено ще декілька годин тому, причому із додатковим підтвердженням)
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s17012017
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Додано: Чет 14 гру, 2023 10:57
s17012017 написав:
курси купівлі валюти он-лайн у банках зрівняються остаточно чи настільки зблизяться з обміниками, що буде втрачено сенс в каруселі в принципі?
вже втрачено
+ киСтаровских смс нема
і'm easy ©
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flysoulfly
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Додано: Чет 14 гру, 2023 11:34
mustbe написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Процитированного вами пользователя впервые вижу. Реплики его в ветке не нашёл. Видимо, вы воспользовались кнопкой "Скарга" и правильно сделали.
Нет, это он сам стёр. Я ни на кого никогда не жаловался на этом форуме.
После каждого закрытия таблицы - флудеры и хамы сразу сами удаляют свои посты, чтобы не светилось на весь форум их убожество.
Ничего не стирал, пост удален явно по жалобе. Такое вранье хорошо характеризует автора таблицы которая, как и следовало ожидать, вновь доступна. Нет таблиц-нет донатов, все остальное для его-шум за сценой.
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Порт
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