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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 гру, 2023 11:54
А не могли б ви піти погуляти на інший форум? Натура чисто рашенська- скрізь нагадити і показати свою "вищість" та "значимість"!
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Додано: Чет 14 гру, 2023 11:58
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