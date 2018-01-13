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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 360361362363
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:54

Порт

А не могли б ви піти погуляти на інший форум? Натура чисто рашенська- скрізь нагадити і показати свою "вищість" та "значимість"!
Іванна
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:58

3/4, долар: 37,20, з усіма комісіями - 37,60.
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Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

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