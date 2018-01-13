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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 359360361362
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:40

  mustbe написав:Таблица открыта.
Но, боюсь, всего на неделю, угадайте почему )


Бо передбачаєте, судячи з тренду останніх місяців та завтрашнього рішення НБУ, що курси купівлі валюти он-лайн у банках зрівняються остаточно чи настільки зблизяться з обміниками, що буде втрачено сенс в каруселі в принципі?
s17012017
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:43

  sl2023x4 написав:
  guntherhouse777 написав:Один примат не суетится
27.09.2022 11:23 Приват: ? -> 37.45318 грн/$
и досе так

А он и не будет менять курс это самый стабильный банк)))
Они 37 45 держали когда все остальные опускали до 37.00 а некоторые 36.60.
В этом случае хорошо когда курс высокий а они не повышают)

в привате самый стабильный отборный хлам, я 300$ сцеживал с 2 отделений бери либо 96, либо затасканный обрисованный мусор
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:57

  s17012017 написав: курси купівлі валюти он-лайн у банках зрівняються остаточно чи настільки зблизяться з обміниками, що буде втрачено сенс в каруселі в принципі?

вже втрачено

+ киСтаровских смс нема

і'm easy © :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:58

3/4, долар: 37,20, з усіма комісіями - 37,60.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:26

укркапитал до сих пор настаивает на обязательных 500грн комиссии ?
смотрю, судя по таблице - он даже вернулся в евротоп с мощной доходностью в 3 грн
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:47

  flysoulfly написав:укркапитал до сих пор настаивает на обязательных 500грн комиссии ?
смотрю, судя по таблице - он даже вернулся в евротоп с мощной доходностью в 3 грн


С УК имел общение только по телефону. Не смогли ответить, когда вернут евро, поэтому вычеркнул эту контору из списка своих приоритетов. Для меня важна оборачиваемость, т.к. пока крутился на карусели образовался ещё и "паровозик". С текущей доходностью клуб недееспособен, добровольные взносы МастБи иссякнут. Будем ждать, искать новые идеи. Только просьба к присутствующим: не устраивать здесь вселенский срач. Надоело читать обидки да предъявы. Негатива и в жизни хватает. Особенно сейчас.
Всем - стабильной мобильной связи.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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