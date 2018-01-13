RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 359360361362
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:40

  mustbe написав:Таблица открыта.
Но, боюсь, всего на неделю, угадайте почему )


Бо передбачаєте, судячи з тренду останніх місяців та завтрашнього рішення НБУ, що курси купівлі валюти он-лайн у банках зрівняються остаточно чи настільки зблизяться з обміниками, що буде втрачено сенс в каруселі в принципі?
s17012017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 85
З нами з: 07.02.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:43

  sl2023x4 написав:
  guntherhouse777 написав:Один примат не суетится
27.09.2022 11:23 Приват: ? -> 37.45318 грн/$
и досе так

А он и не будет менять курс это самый стабильный банк)))
Они 37 45 держали когда все остальные опускали до 37.00 а некоторые 36.60.
В этом случае хорошо когда курс высокий а они не повышают)

в привате самый стабильный отборный хлам, я 300$ сцеживал с 2 отделений бери либо 96, либо затасканный обрисованный мусор
kuzmich
 
Повідомлень: 296
З нами з: 25.08.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:57

  s17012017 написав: курси купівлі валюти он-лайн у банках зрівняються остаточно чи настільки зблизяться з обміниками, що буде втрачено сенс в каруселі в принципі?

вже втрачено

+ киСтаровских смс нема

і'm easy © :)
flysoulfly
 
Повідомлень: 3879
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1387 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:58

3/4, долар: 37,20, з усіма комісіями - 37,60.
Філ
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 17.08.10
Подякував: 2200 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:26

укркапитал до сих пор настаивает на обязательных 500грн комиссии ?
смотрю, судя по таблице - он даже вернулся в евротоп с мощной доходностью в 3 грн
flysoulfly
 
Повідомлень: 3879
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1387 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:47

  flysoulfly написав:укркапитал до сих пор настаивает на обязательных 500грн комиссии ?
смотрю, судя по таблице - он даже вернулся в евротоп с мощной доходностью в 3 грн


С УК имел общение только по телефону. Не смогли ответить, когда вернут евро, поэтому вычеркнул эту контору из списка своих приоритетов. Для меня важна оборачиваемость, т.к. пока крутился на карусели образовался ещё и "паровозик". С текущей доходностью клуб недееспособен, добровольные взносы МастБи иссякнут. Будем ждать, искать новые идеи. Только просьба к присутствующим: не устраивать здесь вселенский срач. Надоело читать обидки да предъявы. Негатива и в жизни хватает. Особенно сейчас.
Всем - стабильной мобильной связи.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 24.03.23
Подякував: 16 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 14:04

  flysoulfly написав:
  s17012017 написав: курси купівлі валюти он-лайн у банках зрівняються остаточно чи настільки зблизяться з обміниками, що буде втрачено сенс в каруселі в принципі?

вже втрачено

+ киСтаровских смс нема

і'm easy © :)


Кому як.
Дивлячись які вхідні дані.
Якщо працювати на суттєвих об’ємах, валюту зливати на пікових значеннях, а банки підбирати з першої десятки, та при цьому є можливість заморожувати суми скрізь, де є в цьому сенс, але терміном не більше одного місяця, аби обходити додаткові комісії, то ще трохи може бути, але недовго, якщо збережеться поточна тенденція.

А щодо фінансового номера, то так, може бути перешкода, але не критична, і при бажанні, трохи побігавши, не проблема замінити на інший.
Благо, що у моєму випадку, жодного номера на КС не було - просто пощастило
s17012017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 85
З нами з: 07.02.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 14:38

:twisted: s17012017 "трохи побігавши" ?? :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 3879
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1387 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 359360361362
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 114, 115, 116
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1153 282145
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 гру, 2023 07:58
sens
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 4329
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 39969
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.