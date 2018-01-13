Бо передбачаєте, судячи з тренду останніх місяців та завтрашнього рішення НБУ, що курси купівлі валюти он-лайн у банках зрівняються остаточно чи настільки зблизяться з обміниками, що буде втрачено сенс в каруселі в принципі?
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Додано: Сер 13 гру, 2023 22:40
Бо передбачаєте, судячи з тренду останніх місяців та завтрашнього рішення НБУ, що курси купівлі валюти он-лайн у банках зрівняються остаточно чи настільки зблизяться з обміниками, що буде втрачено сенс в каруселі в принципі?
Додано: Сер 13 гру, 2023 23:43
в привате самый стабильный отборный хлам, я 300$ сцеживал с 2 отделений бери либо 96, либо затасканный обрисованный мусор
Додано: Чет 14 гру, 2023 10:57
Додано: Чет 14 гру, 2023 12:26
укркапитал до сих пор настаивает на обязательных 500грн комиссии ?
смотрю, судя по таблице - он даже вернулся в евротоп с мощной доходностью в 3 грн
Додано: Чет 14 гру, 2023 12:47
С УК имел общение только по телефону. Не смогли ответить, когда вернут евро, поэтому вычеркнул эту контору из списка своих приоритетов. Для меня важна оборачиваемость, т.к. пока крутился на карусели образовался ещё и "паровозик". С текущей доходностью клуб недееспособен, добровольные взносы МастБи иссякнут. Будем ждать, искать новые идеи. Только просьба к присутствующим: не устраивать здесь вселенский срач. Надоело читать обидки да предъявы. Негатива и в жизни хватает. Особенно сейчас.
Всем - стабильной мобильной связи.
Додано: Чет 14 гру, 2023 14:04
Кому як.
Дивлячись які вхідні дані.
Якщо працювати на суттєвих об’ємах, валюту зливати на пікових значеннях, а банки підбирати з першої десятки, та при цьому є можливість заморожувати суми скрізь, де є в цьому сенс, але терміном не більше одного місяця, аби обходити додаткові комісії, то ще трохи може бути, але недовго, якщо збережеться поточна тенденція.
А щодо фінансового номера, то так, може бути перешкода, але не критична, і при бажанні, трохи побігавши, не проблема замінити на інший.
Благо, що у моєму випадку, жодного номера на КС не було - просто пощастило
Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:02
Від відділення залежить, жодного разу 96 не пропонували, а частіше за все новими віддають
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