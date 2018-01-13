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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 358359360361
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:44

  J1L4gq23S8ft5wD написав:
  Игорь Алексеевич написав:На сегодня опять макс. 20 коп. разница - очень мало и не выгодно. :cry:

Всё относительно, Игорь Алексеевич.
Кому 20 коп. мало, а кому — хотя бы так.


На піцу ввечері вже не вистачає... можливо потрібно найменший діаметр брати, без сирного бортику та інших додаткових опцій
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:50

  DmitryZP написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав:
  Игорь Алексеевич написав:На сегодня опять макс. 20 коп. разница - очень мало и не выгодно. :cry:

Всё относительно, Игорь Алексеевич.
Кому 20 коп. мало, а кому — хотя бы так.


На піцу ввечері вже не вистачає... можливо потрібно найменший діаметр брати, без сирного бортику та інших додаткових опцій


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novichok
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 10:04

Сезон пиццы закончился. Карусель скоро начнёт работать на праздничные суши и в обратную сторону. Сдаём дол. в банки - покупаем дол. в обменниках. :P
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 358359360361
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