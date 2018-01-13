На піцу ввечері вже не вистачає... можливо потрібно найменший діаметр брати, без сирного бортику та інших додаткових опцій
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:44
На піцу ввечері вже не вистачає... можливо потрібно найменший діаметр брати, без сирного бортику та інших додаткових опцій
Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:50
Додано: Суб 16 гру, 2023 10:04
Сезон пиццы закончился. Карусель скоро начнёт работать на праздничные суши и в обратную сторону. Сдаём дол. в банки - покупаем дол. в обменниках.
Додано: Суб 16 гру, 2023 10:47
Додано: Суб 16 гру, 2023 10:51
Киевляне с такими курсами в банках уже в 000. Запорожье, Харьков, ещё есть +20 коп. в 5-7 банков, но там могут отдать 2006г. Значит уходим в 000.
Додано: Суб 16 гру, 2023 10:54
Будем гонятся в обменнике за 1996г. Они продают дешевле, банки принимают дороже.
Додано: Суб 16 гру, 2023 10:57
Вот спасибо, беру на заметку такой нюанс.
Додано: Суб 16 гру, 2023 11:05
Игорь Алексеевич 20 коп это ниочем, накладные расходы все съедают... разве что, когда рядом банк с разницей 40-50, то можно было и 20 забрать по дороге...
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