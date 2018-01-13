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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 358359360361
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:44

  J1L4gq23S8ft5wD написав:
  Игорь Алексеевич написав:На сегодня опять макс. 20 коп. разница - очень мало и не выгодно. :cry:

Всё относительно, Игорь Алексеевич.
Кому 20 коп. мало, а кому — хотя бы так.


На піцу ввечері вже не вистачає... можливо потрібно найменший діаметр брати, без сирного бортику та інших додаткових опцій
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:50

  DmitryZP написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав:
  Игорь Алексеевич написав:На сегодня опять макс. 20 коп. разница - очень мало и не выгодно. :cry:

Всё относительно, Игорь Алексеевич.
Кому 20 коп. мало, а кому — хотя бы так.


На піцу ввечері вже не вистачає... можливо потрібно найменший діаметр брати, без сирного бортику та інших додаткових опцій


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novichok
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 10:04

Сезон пиццы закончился. Карусель скоро начнёт работать на праздничные суши и в обратную сторону. Сдаём дол. в банки - покупаем дол. в обменниках. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 10:47

  Игорь Алексеевич написав:Сезон пиццы закончился. Карусель скоро начнёт работать на праздничные суши и в обратную сторону. Сдаём дол. в банки - покупаем дол. в обменниках. :P
Ну это будет вообще хохма.
J1L4gq23S8ft5wD
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 10:51

  J1L4gq23S8ft5wD написав:
  Игорь Алексеевич написав:На сегодня опять макс. 20 коп. разница - очень мало и не выгодно. :cry:

Всё относительно, Игорь Алексеевич.
Кому 20 коп. мало, а кому — хотя бы так.
Киевляне с такими курсами в банках уже в 000. Запорожье, Харьков, ещё есть +20 коп. в 5-7 банков, но там могут отдать 2006г. Значит уходим в 000.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 10:54

  J1L4gq23S8ft5wD написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сезон пиццы закончился. Карусель скоро начнёт работать на праздничные суши и в обратную сторону. Сдаём дол. в банки - покупаем дол. в обменниках. :P
Ну это будет вообще хохма.
Будем гонятся в обменнике за 1996г. Они продают дешевле, банки принимают дороже. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 10:57

  Игорь Алексеевич написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сезон пиццы закончился. Карусель скоро начнёт работать на праздничные суши и в обратную сторону. Сдаём дол. в банки - покупаем дол. в обменниках. :P
Ну это будет вообще хохма.
Будем гонятся в обменнике за 1996г. Они продают дешевле, банки принимают дороже. :P
Вот спасибо, беру на заметку такой нюанс.
J1L4gq23S8ft5wD
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 11:05

Игорь Алексеевич 20 коп это ниочем, накладные расходы все съедают... разве что, когда рядом банк с разницей 40-50, то можно было и 20 забрать по дороге...
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 14:55

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Что за чушь в Таблице по строке "Райф":
покупка за 50'538.57грн
1'351.66дол,
при лимите на онлайн-обмен в 50К грн ???
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 15:01

  [Fin501] написав:Что за чушь в Таблице по строке "Райф":
покупка за 50'538.57грн
1'351.66дол,
при лимите на онлайн-обмен в 50К грн ???

Примечание "Лимит 50к - по курсу НБУ" ничего не подсказывает?
moveton
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  #<1 ... 358359360361
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