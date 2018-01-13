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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 359360361362
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 20:47

  moveton написав:
  [Fin501] написав:Что за чушь в Таблице по строке "Райф":
покупка за 50'538.57грн
1'351.66дол,
при лимите на онлайн-обмен в 50К грн ???

Примечание "Лимит 50к - по курсу НБУ" ничего не подсказывает?

О, спасибо, не знал.
200 тыс рассчитываются по тому же принципу?
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 20:50

  asti написав:
  moveton написав:
  [Fin501] написав:Что за чушь в Таблице по строке "Райф":
покупка за 50'538.57грн
1'351.66дол,
при лимите на онлайн-обмен в 50К грн ???

Примечание "Лимит 50к - по курсу НБУ" ничего не подсказывает?

О, спасибо, не знал.
200 тыс рассчитываются по тому же принципу?

Вы примечания к таблицам принципиально не читаете ?
Или по религиозным соображениям ?
mustbe
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