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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 16 гру, 2023 20:47
moveton написав: [Fin501] написав:
Что за чушь в Таблице по строке "Райф":
покупка за 50'538.57грн
1'351.66дол,
при лимите на онлайн-обмен в 50К грн ???
Примечание "Лимит 50к - по курсу НБУ" ничего не подсказывает?
О, спасибо, не знал.
200 тыс рассчитываются по тому же принципу?
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Додано: Суб 16 гру, 2023 20:50
asti написав:
moveton написав: [Fin501] написав:
Что за чушь в Таблице по строке "Райф":
покупка за 50'538.57грн
1'351.66дол,
при лимите на онлайн-обмен в 50К грн ???
Примечание "Лимит 50к - по курсу НБУ" ничего не подсказывает?
О, спасибо, не знал.
200 тыс рассчитываются по тому же принципу?
Вы примечания к таблицам принципиально не читаете ?
Или по религиозным соображениям ?
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