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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 359360361362
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 22:28

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

asti написав:
  moveton написав:
  [Fin501] написав:Что за чушь в Таблице по строке "Райф":
покупка за 50'538.57грн
1'351.66дол,
при лимите на онлайн-обмен в 50К грн ???

Примечание "Лимит 50к - по курсу НБУ" ничего не подсказывает?

О, спасибо, не знал.
200 тыс рассчитываются по тому же принципу?


Нє, там треба ще логарифм застосувати і надбавку за опт, як ніяк 4 рази по 50К
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По МТБ уже 37,40 и 41,00
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Уточняю по Агропросперис

КУрс покупки в Агропросперис для Евро видимо,очень древний. Сегодня мне там сказали - 41,15 и 50К и 200К.
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