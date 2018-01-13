Нє, там треба ще логарифм застосувати і надбавку за опт, як ніяк 4 рази по 50К
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Додано: Суб 16 гру, 2023 22:28
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Нє, там треба ще логарифм застосувати і надбавку за опт, як ніяк 4 рази по 50К
Додано: Пон 18 гру, 2023 13:07
Уточняю по Агропросперис
КУрс покупки в Агропросперис для Евро видимо,очень древний. Сегодня мне там сказали - 41,15 и 50К и 200К.
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