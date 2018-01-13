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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 358359360361
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 14:55

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Что за чушь в Таблице по строке "Райф":
покупка за 50'538.57грн
1'351.66дол,
при лимите на онлайн-обмен в 50К грн ???
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 15:01

  [Fin501] написав:Что за чушь в Таблице по строке "Райф":
покупка за 50'538.57грн
1'351.66дол,
при лимите на онлайн-обмен в 50К грн ???

Примечание "Лимит 50к - по курсу НБУ" ничего не подсказывает?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 20:47

  moveton написав:
  [Fin501] написав:Что за чушь в Таблице по строке "Райф":
покупка за 50'538.57грн
1'351.66дол,
при лимите на онлайн-обмен в 50К грн ???

Примечание "Лимит 50к - по курсу НБУ" ничего не подсказывает?

О, спасибо, не знал.
200 тыс рассчитываются по тому же принципу?
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 20:50

  asti написав:
  moveton написав:
  [Fin501] написав:Что за чушь в Таблице по строке "Райф":
покупка за 50'538.57грн
1'351.66дол,
при лимите на онлайн-обмен в 50К грн ???

Примечание "Лимит 50к - по курсу НБУ" ничего не подсказывает?

О, спасибо, не знал.
200 тыс рассчитываются по тому же принципу?

Вы примечания к таблицам принципиально не читаете ?
Или по религиозным соображениям ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 22:28

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

asti написав:
  moveton написав:
  [Fin501] написав:Что за чушь в Таблице по строке "Райф":
покупка за 50'538.57грн
1'351.66дол,
при лимите на онлайн-обмен в 50К грн ???

Примечание "Лимит 50к - по курсу НБУ" ничего не подсказывает?

О, спасибо, не знал.
200 тыс рассчитываются по тому же принципу?


Нє, там треба ще логарифм застосувати і надбавку за опт, як ніяк 4 рази по 50К
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 11:43

mustbe
По МТБ уже 37,40 и 41,00
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 13:07

Уточняю по Агропросперис

КУрс покупки в Агропросперис для Евро видимо,очень древний. Сегодня мне там сказали - 41,15 и 50К и 200К.
tetyanadimitrova3
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:10

  deneg net написав:mustbe
По МТБ уже 37,40 и 41,00
Да, я успел в пятницу поменяться по 37,30, и сегодня до обеда успел купить в кассе по 37,40 синий(!), а вот в Авале скупиться по 37, 39 не успел. Там уже 37,49...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:54

  [Fin501] написав:Что за чушь в Таблице по строке "Райф":
покупка за 50'538.57грн
1'351.66дол,
при лимите на онлайн-обмен в 50К грн ???
Райф со своими 37,49 уже не так интересен))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:59

  asti написав:Райф со своими 37,49 уже не так интересен))

зато синими дает
kuzmich
 
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