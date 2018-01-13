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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 16 гру, 2023 14:55
Что за чушь в Таблице по строке "Райф":
покупка за 50'538.57грн
1'351.66дол,
при лимите на онлайн-обмен в 50К грн ???
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[Fin501]
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Додано: Суб 16 гру, 2023 15:01
[Fin501] написав:
Что за чушь в Таблице по строке "Райф":
покупка за 50'538.57грн
1'351.66дол,
при лимите на онлайн-обмен в 50К грн ???
Примечание "Лимит 50к - по курсу НБУ" ничего не подсказывает?
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moveton
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Додано: Суб 16 гру, 2023 20:47
moveton написав: [Fin501] написав:
Что за чушь в Таблице по строке "Райф":
покупка за 50'538.57грн
1'351.66дол,
при лимите на онлайн-обмен в 50К грн ???
Примечание "Лимит 50к - по курсу НБУ" ничего не подсказывает?
О, спасибо, не знал.
200 тыс рассчитываются по тому же принципу?
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asti
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Додано: Суб 16 гру, 2023 20:50
asti написав:
moveton написав: [Fin501] написав:
Что за чушь в Таблице по строке "Райф":
покупка за 50'538.57грн
1'351.66дол,
при лимите на онлайн-обмен в 50К грн ???
Примечание "Лимит 50к - по курсу НБУ" ничего не подсказывает?
О, спасибо, не знал.
200 тыс рассчитываются по тому же принципу?
Вы примечания к таблицам принципиально не читаете ?
Или по религиозным соображениям ?
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mustbe
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Додано: Суб 16 гру, 2023 22:28
asti написав:
moveton написав: [Fin501] написав:
Что за чушь в Таблице по строке "Райф":
покупка за 50'538.57грн
1'351.66дол,
при лимите на онлайн-обмен в 50К грн ???
Примечание "Лимит 50к - по курсу НБУ" ничего не подсказывает?
О, спасибо, не знал.
200 тыс рассчитываются по тому же принципу?
Нє, там треба ще логарифм застосувати і надбавку за опт, як ніяк 4 рази по 50К
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Boundless
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Додано: Пон 18 гру, 2023 11:43
mustbe
По МТБ уже 37,40 и 41,00
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deneg net
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Додано: Пон 18 гру, 2023 13:07
КУрс покупки в Агропросперис для Евро видимо,очень древний. Сегодня мне там сказали - 41,15 и 50К и 200К.
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tetyanadimitrova3
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Додано: Пон 18 гру, 2023 17:10
deneg net написав:mustbe
По МТБ уже 37,40 и 41,00
Да, я успел в пятницу поменяться по 37,30, и сегодня до обеда успел купить в кассе по 37,40 синий(!), а вот в Авале скупиться по 37, 39 не успел. Там уже 37,49...
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asti
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Додано: Пон 18 гру, 2023 18:54
[Fin501] написав:
Что за чушь в Таблице по строке "Райф":
покупка за 50'538.57грн
1'351.66дол,
при лимите на онлайн-обмен в 50К грн ???
Райф со своими 37,49 уже не так интересен))
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asti
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Додано: Пон 18 гру, 2023 18:59
asti написав:
Райф со своими 37,49 уже не так интересен))
зато синими дает
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kuzmich
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