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Дюрі-бачі написав:Потрібна порада: думаю, що зараз оптимальний тиждень для обміну $ ФОП - гривня - $ чи наступного тижня?
Игра в 8-10 бакса и то если отдадут синими....? 2006г. курс в обменниках такой как у большинство в банках. Банки уже не дают карусельшикам сыграть в 50 коп. Курсы у многих, как в обменниках, а то даже выше обменников.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 18 гру, 2023 20:05, всього редагувалось 1 раз.