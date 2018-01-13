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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 359360361362
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 19:52

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Потрібна порада: думаю, що зараз оптимальний тиждень для обміну $ ФОП - гривня - $ чи наступного тижня?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 19:59

  Дюрі-бачі написав:Потрібна порада: думаю, що зараз оптимальний тиждень для обміну $ ФОП - гривня - $ чи наступного тижня?
Игра в 8-10 бакса и то если отдадут синими....? 2006г. курс в обменниках такой как у большинство в банках. Банки уже не дают карусельшикам сыграть в 50 коп. Курсы у многих, как в обменниках, а то даже выше обменников.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 18 гру, 2023 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:05

  Дюрі-бачі написав:Потрібна порада: думаю, що зараз оптимальний тиждень для обміну $ ФОП - гривня - $ чи наступного тижня?

В бюджете на 2023 год официальный среднегодовой курс установили на уровне 42 грн/долл. Значит в какой-то из оставшихся до конца года дней сильно за 200 перевалит. Нужно ждать и не проворонить :lol:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:07

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  moveton написав:Нужно ждать и не проворонить
Так помню в 90-е ждали дешёвого сливочного масла под магазинами с номерками на руках и перекличками в 4 утра))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:23

moveton Я ж планую назад в долар, просто сплатити "податок" банку за обмін. Зараз спред 40 коп, от думаю, що скоро Приват, Моно, та ко. свої 37.45 піднімуть
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 23:49

  Игорь Алексеевич написав:
  moveton написав:Нужно ждать и не проворонить
Так помню в 90-е ждали дешёвого сливочного масла под магазинами с номерками на руках и перекличками в 4 утра))

И не тока в 90-е. Даже в 70-е нужно было идти в 5 утра, и занимать очередь на детское питание в молочной кухне. Весь совок - это было сплошное ожидание в очередях. Ну его нафиг то время.
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 23:56

  Дюрі-бачі написав:Потрібна порада: думаю, що зараз оптимальний тиждень для обміну $ ФОП - гривня - $ чи наступного тижня?

А здесь нет никаких советов, потому что никто ничего не знает. В этом уравнении очень много неизвестных: помощь от США, от ЕС, фронт, мобилизация, продажа зерна, блокировка перевозок в Польше\Словакии и т.д. Лично я пользуюсь старым правилом: бумага на депозит под максм %%, доллар и евро в карусель, а также на чёрный день. Как можно говорить о завтра в воюющей стране?
deneg net
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