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Додано: Пон 18 гру, 2023 19:52
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Потрібна порада: думаю, що зараз оптимальний тиждень для обміну $ ФОП - гривня - $ чи наступного тижня?
Додано: Пон 18 гру, 2023 19:59
Игра в 8-10 бакса и то если отдадут синими....? 2006г. курс в обменниках такой как у большинство в банках. Банки уже не дают карусельшикам сыграть в 50 коп. Курсы у многих, как в обменниках, а то даже выше обменников.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 18 гру, 2023 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 гру, 2023 20:05
Додано: Пон 18 гру, 2023 20:07
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Додано: Пон 18 гру, 2023 20:23
moveton Я ж планую назад в долар, просто сплатити "податок" банку за обмін. Зараз спред 40 коп, от думаю, що скоро Приват, Моно, та ко. свої 37.45 піднімуть
Додано: Пон 18 гру, 2023 23:49
И не тока в 90-е. Даже в 70-е нужно было идти в 5 утра, и занимать очередь на детское питание в молочной кухне. Весь совок - это было сплошное ожидание в очередях. Ну его нафиг то время.
Додано: Пон 18 гру, 2023 23:56
А здесь нет никаких советов, потому что никто ничего не знает. В этом уравнении очень много неизвестных: помощь от США, от ЕС, фронт, мобилизация, продажа зерна, блокировка перевозок в Польше\Словакии и т.д. Лично я пользуюсь старым правилом: бумага на депозит под максм %%, доллар и евро в карусель, а также на чёрный день. Как можно говорить о завтра в воюющей стране?
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