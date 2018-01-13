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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 гру, 2023 10:09
таблица не успевает...
півень уже 37.55
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flysoulfly
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Додано: Вів 19 гру, 2023 10:18
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Додано: Вів 19 гру, 2023 10:35
flysoulfly написав:
таблица не успевает...
півень уже 37.55
Вариантов практически 000. Банки моментально меняют курсы. Зазора у большинства банков - нет. А у кого и остались, то не более 15 коп. от обменника и то для Запорожья и Харькова.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 19 гру, 2023 10:44
flysoulfly написав:
таблица не успевает...
півень уже 37.55
После НГ курс скорее всего перевалит за 38, поэтому норм. Берите пока дают!
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asti
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