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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 360361362363
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 10:09

таблица не успевает... :( півень уже 37.55
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 10:35

  flysoulfly написав:таблица не успевает... :( півень уже 37.55
Вариантов практически 000. Банки моментально меняют курсы. Зазора у большинства банков - нет. А у кого и остались, то не более 15 коп. от обменника и то для Запорожья и Харькова.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 10:44

  flysoulfly написав:таблица не успевает... :( півень уже 37.55
После НГ курс скорее всего перевалит за 38, поэтому норм. Берите пока дают!
asti
 
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Кристал

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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 13:41

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Курсу Привату рухнув, значить залишився останній шанс закупити по 37.45.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 13:43

  Дюрі-бачі написав:Курсу Привату рухнув, значить залишився останній шанс закупити по 37.45.

А креди Агриколь
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 13:58

vitaliiangel Ще кілька банків тримаються, але більш ніж впевнений, що до кінця тижня і вони підуть вслід за бегемотом, а можливо і через кілька годин.
Дюрі-бачі
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