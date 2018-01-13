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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 361362363364
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 14:37

РВС 37,65
совсем уже подурели
Агриколь единственный остался по 37,40 , но купюры - мотлох
deneg net
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При валютообмене в Райф банке нужно заказывать выдачу валюты через 0800 ?
unmotors
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 15:18

  deneg net написав:РВС 37,65
совсем уже подурели
Агриколь единственный остался по 37,40 , но купюры - мотлох
За такую цену даже мотлох надо брать))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 15:24

  deneg net написав:РВС 37,65
совсем уже подурели
Агриколь единственный остался по 37,40 , но купюры - мотлох

агріколь останні 2 рази видав свіжак з номерами по порядку ( без шоколадок )
gonzo
 
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