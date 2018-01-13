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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 361362363364
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 14:37

РВС 37,65
совсем уже подурели
Агриколь единственный остался по 37,40 , но купюры - мотлох
deneg net
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При валютообмене в Райф банке нужно заказывать выдачу валюты через 0800 ?
unmotors
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 15:18

  deneg net написав:РВС 37,65
совсем уже подурели
Агриколь единственный остался по 37,40 , но купюры - мотлох
За такую цену даже мотлох надо брать))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 15:24

  deneg net написав:РВС 37,65
совсем уже подурели
Агриколь единственный остался по 37,40 , но купюры - мотлох

агріколь останні 2 рази видав свіжак з номерами по порядку ( без шоколадок )
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 16:17

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

unmotors написав:При валютообмене в Райф банке нужно заказывать выдачу валюты через 0800 ?
Потрібно замовляти, можна і через чат.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 16:58

gonzo
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:36

  Zochan написав:
unmotors написав:При валютообмене в Райф банке нужно заказывать выдачу валюты через 0800 ?
Потрібно замовляти, можна і через чат.


чат проще всего
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:17

  asti написав:
  deneg net написав:РВС 37,65
совсем уже подурели
Агриколь единственный остался по 37,40 , но купюры - мотлох
За такую цену даже мотлох надо брать))

Я так и подумал. Кассирша намекнула шо едет инкассация. Подождал полчаса и получил синими номера подряд. Ближе к вечеру курс подняли до 37,65
deneg net
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