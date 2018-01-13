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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 гру, 2023 14:37
РВС 37,65
совсем уже подурели
Агриколь единственный остался по 37,40 , но купюры - мотлох
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deneg net
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Додано: Вів 19 гру, 2023 15:15
При валютообмене в Райф банке нужно заказывать выдачу валюты через 0800 ?
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unmotors
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Додано: Вів 19 гру, 2023 15:18
deneg net написав:
РВС 37,65
совсем уже подурели
Агриколь единственный остался по 37,40 , но купюры - мотлох
За такую цену даже мотлох надо брать))
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asti
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Додано: Вів 19 гру, 2023 15:24
deneg net написав:
РВС 37,65
совсем уже подурели
Агриколь единственный остался по 37,40 , но купюры - мотлох
агріколь останні 2 рази видав свіжак з номерами по порядку ( без шоколадок )
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gonzo
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Додано: Вів 19 гру, 2023 16:17
unmotors написав:При валютообмене в Райф банке нужно заказывать выдачу валюты через 0800 ?
Потрібно замовляти, можна і через чат.
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Zochan
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Додано: Вів 19 гру, 2023 16:58
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Додано: Вів 19 гру, 2023 17:36
Zochan написав:
unmotors написав:При валютообмене в Райф банке нужно заказывать выдачу валюты через 0800 ?
Потрібно замовляти, можна і через чат.
чат проще всего
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cohan
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Додано: Вів 19 гру, 2023 18:17
asti написав: deneg net написав:
РВС 37,65
совсем уже подурели
Агриколь единственный остался по 37,40 , но купюры - мотлох
За такую цену даже мотлох надо брать))
Я так и подумал. Кассирша намекнула шо едет инкассация. Подождал полчаса и получил синими номера подряд. Ближе к вечеру курс подняли до 37,65
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deneg net
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