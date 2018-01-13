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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 14:37

РВС 37,65
совсем уже подурели
Агриколь единственный остался по 37,40 , но купюры - мотлох
deneg net
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При валютообмене в Райф банке нужно заказывать выдачу валюты через 0800 ?
unmotors
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 15:18

  deneg net написав:РВС 37,65
совсем уже подурели
Агриколь единственный остался по 37,40 , но купюры - мотлох
За такую цену даже мотлох надо брать))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 15:24

  deneg net написав:РВС 37,65
совсем уже подурели
Агриколь единственный остался по 37,40 , но купюры - мотлох

агріколь останні 2 рази видав свіжак з номерами по порядку ( без шоколадок )
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 16:17

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

unmotors написав:При валютообмене в Райф банке нужно заказывать выдачу валюты через 0800 ?
Потрібно замовляти, можна і через чат.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 16:58

gonzo
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Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:36

  Zochan написав:
unmotors написав:При валютообмене в Райф банке нужно заказывать выдачу валюты через 0800 ?
Потрібно замовляти, можна і через чат.


чат проще всего
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:17

  asti написав:
  deneg net написав:РВС 37,65
совсем уже подурели
Агриколь единственный остался по 37,40 , но купюры - мотлох
За такую цену даже мотлох надо брать))

Я так и подумал. Кассирша намекнула шо едет инкассация. Подождал полчаса и получил синими номера подряд. Ближе к вечеру курс подняли до 37,65
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:49

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Не пойму почему это все банки онлайн подняли курс даже приват ниже 37.45 нету. Был стабильный курс а щас тоже самое что и в кассе скачет.
sl2023x4
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 00:17

  sl2023x4 написав:Не пойму почему это все банки онлайн подняли курс даже приват ниже 37.45 нету. Был стабильный курс а щас тоже самое что и в кассе скачет.

А что здесь не понятного? Торговый баланс у нас не очень, западная помощь тает, расходы на войну растут. Только "дружественная" помощь поляков с блокировкой границ - это минус ярд зелёных. Начинает работать рынок внутренних заимствований, хотя правильно это назвать - начинает работать печатный станок. Кто успел купить дешёвую валюту, тот не проиграл. Теперь важно понять где будет стоп курса, чтобы не попасть на покупку за дорого. Пока валюта идёт на взлёт...
deneg net
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