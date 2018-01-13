никто не знает куда и зачем
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Додано: Сер 20 гру, 2023 00:18
Додано: Сер 20 гру, 2023 00:20
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Додано: Сер 20 гру, 2023 00:21
Да, Приват очень быстро сдал позиции.
Я думал ещё дня 3 продержится хотя бы))
Значит, если все госы (и Приват в том числе) дружно подняли курсА конвертации - нынешний девал всерьез и надолго и уже после НГ курс на межбанке перевалит за 38))
Додано: Сер 20 гру, 2023 01:04
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
37,7 УкрГаз
Додано: Сер 20 гру, 2023 01:04
asti раньше курс на межбанке был стабилен. А сейчас нет. Не будет же банк в минус торговать )
Эх, славные были деньки с социальным долларом ) Могли б для конвертдепо оставить фиксированные 36,6 😂😂
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