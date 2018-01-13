|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 гру, 2023 00:20
deneg net написав:
Пока валюта идёт на взлёт...
Уже проходили в прошлом году курс 50, когда в декабре 22г. - январе 23г. был скачок к отметке 39. А потом весна и прошли год с 37,5. Хотя весной, летом, осенью все ждали 38,5
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 7557
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 793 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 гру, 2023 00:21
sl2023x4 написав:
Не пойму почему это все банки онлайн подняли курс даже приват ниже 37.45 нету. Был стабильный курс а щас тоже самое что и в кассе скачет.
Да, Приват очень быстро сдал позиции.
Я думал ещё дня 3 продержится хотя бы))
Значит, если все госы (и Приват в том числе) дружно подняли курсА конвертации - нынешний девал всерьез и надолго и уже после НГ курс на межбанке перевалит за 38))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3561
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 635 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2023 01:04
37,7 УкрГаз
-
serg1974
-
-
- Повідомлень: 730
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2023 01:04
asti раньше курс на межбанке был стабилен. А сейчас нет. Не будет же банк в минус торговать )
Эх, славные были деньки с социальным долларом ) Могли б для конвертдепо оставить фиксированные 36,6 😂😂
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 659
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2023 09:04
Andrey2512 написав:asti
раньше курс на межбанке был стабилен. А сейчас нет. Не будет же банк в минус торговать )
Эх, славные были деньки с социальным долларом ) Могли б для конвертдепо оставить фиксированные 36,6 😂😂
Надо писать петицию с подписЯми! ,,😄😄
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3561
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 635 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2023 09:24
asti написав: Andrey2512 написав:asti
раньше курс на межбанке был стабилен. А сейчас нет. Не будет же банк в минус торговать )
Эх, славные были деньки с социальным долларом ) Могли б для конвертдепо оставить фиксированные 36,6 😂😂
Надо писать петицию с подписЯми! ,,😄😄
Пышного - в клуб. И всё заработает. Вместо Ляксеича с его советами и прогнозами, он всё равно большую часть времени находится в бане.
-
ВЕСЕЛЬЧАК У
-
-
- Повідомлень: 115
- З нами з: 24.03.23
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1159
|287426
|
|
|6
|4499
|
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
|
|88
|40430
|
|