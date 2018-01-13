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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 362363364365
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 00:18

  sl2023x4 написав:Не пойму почему это все банки онлайн подняли курс даже приват ниже 37.45 нету. Был стабильный курс а щас тоже самое что и в кассе скачет.

никто не знает куда и зачем
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nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 00:20

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  deneg net написав:Пока валюта идёт на взлёт...
Уже проходили в прошлом году курс 50, когда в декабре 22г. - январе 23г. был скачок к отметке 39. А потом весна и прошли год с 37,5. Хотя весной, летом, осенью все ждали 38,5
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 00:21

  sl2023x4 написав:Не пойму почему это все банки онлайн подняли курс даже приват ниже 37.45 нету. Был стабильный курс а щас тоже самое что и в кассе скачет.
Да, Приват очень быстро сдал позиции.
Я думал ещё дня 3 продержится хотя бы)) :( :(
Значит, если все госы (и Приват в том числе) дружно подняли курсА конвертации - нынешний девал всерьез и надолго и уже после НГ курс на межбанке перевалит за 38))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 01:04

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

37,7 УкрГаз
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 01:04

asti раньше курс на межбанке был стабилен. А сейчас нет. Не будет же банк в минус торговать )

Эх, славные были деньки с социальным долларом ) Могли б для конвертдепо оставить фиксированные 36,6 😂😂
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 09:04

  Andrey2512 написав:asti раньше курс на межбанке был стабилен. А сейчас нет. Не будет же банк в минус торговать )

Эх, славные были деньки с социальным долларом ) Могли б для конвертдепо оставить фиксированные 36,6 😂😂
Надо писать петицию с подписЯми! ,,😄😄
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 09:24

  asti написав:
  Andrey2512 написав:asti раньше курс на межбанке был стабилен. А сейчас нет. Не будет же банк в минус торговать )

Эх, славные были деньки с социальным долларом ) Могли б для конвертдепо оставить фиксированные 36,6 😂😂
Надо писать петицию с подписЯми! ,,😄😄


Пышного - в клуб. И всё заработает. Вместо Ляксеича с его советами и прогнозами, он всё равно большую часть времени находится в бане.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 10:48

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Скай: доллар - 37,60; евро - 41,30
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:58

  Ltava написав:Скай: доллар - 37,60; евро - 41,30

Думаю, что и по остальным банкам (МИБ, Кристалл, 3/4, Окси, РВС, Поликом) курсы уже выше чем в таблице. Не могут эти курсы быть ниже межбанка.
lara_08
 
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