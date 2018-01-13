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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 гру, 2023 14:35
lara_08 Зашел в Капитал Евро межбанк 41 с чем то Сами предложили купить в кассе говорят будет дешевле чем по програме 50 т
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