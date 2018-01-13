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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 363364365366
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:35

клуб 50 тыс

lara_08 Зашел в Капитал Евро межбанк 41 с чем то Сами предложили купить в кассе говорят будет дешевле чем по програме 50 т
algr333
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:24

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Банки меняют курс в прыжке. Вчера побегал более-менее, выхлоп - как запланировал. А сегодня забежал в Клиринг и Укрсиб. Пока вносил, курс в первом с 37,59 изменился на 37,74, во втором - с 37,60 на 37,75. Укрсиб хоть синими отдал, поэтому доходность аж в 265 грн можно считать чистой. А вот Клиринг после месячного депо выдаст, скорее всего, как всегда в моём регионе мотлохом, поэтому тут просто размялся... И разомнусь ещё после снятия, когда буду их мотлох "отсинивать". Деятельность окончательно превратилась в тараканьи бега, никакая это уже не карусель.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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