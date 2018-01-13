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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 гру, 2023 14:35
клуб 50 тыс
lara_08 Зашел в Капитал Евро межбанк 41 с чем то Сами предложили купить в кассе говорят будет дешевле чем по програме 50 т
Додано: Сер 20 гру, 2023 15:24
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Банки меняют курс в прыжке. Вчера побегал более-менее, выхлоп - как запланировал. А сегодня забежал в Клиринг и Укрсиб. Пока вносил, курс в первом с 37,59 изменился на 37,74, во втором - с 37,60 на 37,75. Укрсиб хоть синими отдал, поэтому доходность аж в 265 грн можно считать чистой. А вот Клиринг после месячного депо выдаст, скорее всего, как всегда в моём регионе мотлохом, поэтому тут просто размялся... И разомнусь ещё после снятия, когда буду их мотлох "отсинивать". Деятельность окончательно превратилась в тараканьи бега, никакая это уже не карусель.
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:37
Добавлен ещё один показатель для мониторинга - курс НБУ на завтра.
Обновляется каждый рабочий день в районе 15:30.
Сейчас наблюдаем такое:
HБУ(завтра): 37.3205 -> 37.5516 (+0.2311)
То есть скорее всего завтра продолжится эта вакханалия, так как курс вырастет на 23 коп.
Этот курс виден в текстовом блоке под таблицами т50 и т200 (если доступен)
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:42
mustbe поскольку, в ряде случаев, курс кассы уже равен курсу онлайн (допускаю что касса может продавать даже дешевле) предлагаю добавить столбец "курс кассы".
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:46
А данные где брать ?
Для этого надо для полусотни банков написать парсеры наличных курсов.
В принципе - это не трудно (гораздо проще, чем курсы онлайн и депо), но займёт пару дней работы.
Ну, или таскать их с какого-то иного ресурса.
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:55
например есть
Додано: Сер 20 гру, 2023 17:06
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Додано: Сер 20 гру, 2023 17:47
РВС
Mustbe, сьогодні в РВС стартовий курс 37,75
Додано: Сер 20 гру, 2023 17:50
МИБ
Mustbe, сьогодні в МИБ стартовий курс 37,60
Додано: Сер 20 гру, 2023 18:06
банки почали змінювати курси 2 рази на день,
курс.сом вже не встигає за ними
(але є лінк на сайт банку, тому завжди треба перевіряти )
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