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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 364365366367>
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:35

клуб 50 тыс

lara_08 Зашел в Капитал Евро межбанк 41 с чем то Сами предложили купить в кассе говорят будет дешевле чем по програме 50 т
algr333
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:24

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Банки меняют курс в прыжке. Вчера побегал более-менее, выхлоп - как запланировал. А сегодня забежал в Клиринг и Укрсиб. Пока вносил, курс в первом с 37,59 изменился на 37,74, во втором - с 37,60 на 37,75. Укрсиб хоть синими отдал, поэтому доходность аж в 265 грн можно считать чистой. А вот Клиринг после месячного депо выдаст, скорее всего, как всегда в моём регионе мотлохом, поэтому тут просто размялся... И разомнусь ещё после снятия, когда буду их мотлох "отсинивать". Деятельность окончательно превратилась в тараканьи бега, никакая это уже не карусель.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:37

Добавлен ещё один показатель для мониторинга - курс НБУ на завтра.
Обновляется каждый рабочий день в районе 15:30.
Сейчас наблюдаем такое:
HБУ(завтра): 37.3205 -> 37.5516 (+0.2311)
То есть скорее всего завтра продолжится эта вакханалия, так как курс вырастет на 23 коп.
Этот курс виден в текстовом блоке под таблицами т50 и т200 (если доступен)
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:42

mustbe поскольку, в ряде случаев, курс кассы уже равен курсу онлайн (допускаю что касса может продавать даже дешевле) предлагаю добавить столбец "курс кассы".
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:46

  vitaliiangel написав:mustbe поскольку, в ряде случаев, курс кассы уже равен курсу онлайн (допускаю что касса может продавать даже дешевле) предлагаю добавить столбец "курс кассы".

А данные где брать ?
Для этого надо для полусотни банков написать парсеры наличных курсов.
В принципе - это не трудно (гораздо проще, чем курсы онлайн и депо), но займёт пару дней работы.
Ну, или таскать их с какого-то иного ресурса.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:55

  mustbe написав:Ну, или таскать их с какого-то иного ресурса.
например есть https://курс.ком.юа/ru/valyuta/usd куда я постоянно заглядываю. Там бывают неточности, но не системно.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:06

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  mustbe написав:Для этого надо для полусотни банков написать парсеры наличных курсов.

Написати то не важко, а от підтримувати в актуальному стані....
Дюрі-бачі
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РВС

Mustbe, сьогодні в РВС стартовий курс 37,75
s17012017
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:50

МИБ

Mustbe, сьогодні в МИБ стартовий курс 37,60
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:06

  vitaliiangel написав:
  mustbe написав:Ну, или таскать их с какого-то иного ресурса.
например есть https://курс.ком.юа/ru/valyuta/usd куда я постоянно заглядываю. Там бывают неточности, но не системно.


банки почали змінювати курси 2 рази на день,
курс.сом вже не встигає за ними
(але є лінк на сайт банку, тому завжди треба перевіряти )
prodigy
 
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