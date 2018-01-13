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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 гру, 2023 18:21
Спорт - депо на 3 міс., дол. - 37,8.
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V2
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Додано: Сер 20 гру, 2023 20:20
НБУ хорошо льёт на межбанке, если самые буйные скупятся...
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asti
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Додано: Сер 20 гру, 2023 20:27
Полтавабанк у мобзастосунку курс євро - 41,10
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Ltava
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Додано: Сер 20 гру, 2023 20:31
Ltava написав:
Полтавабанк у мобзастосунку курс євро - 41,10
Більше буде?
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Investor_K
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Додано: Сер 20 гру, 2023 20:32
Внезапно Райф снизил курс конвертации - было 37,79, стало 37,58... С чего бы это...?!
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asti
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Додано: Сер 20 гру, 2023 20:34
asti написав:
Внезапно Райф снизил курс конвертации - было 37,79, стало 37,58... С чего бы это...?!
Може, треба різко зливатися?
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Investor_K
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