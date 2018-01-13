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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 364365366367
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:21

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Спорт - депо на 3 міс., дол. - 37,8.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:20

НБУ хорошо льёт на межбанке, если самые буйные скупятся...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:27

Полтавабанк

Полтавабанк у мобзастосунку курс євро - 41,10
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:31

  Ltava написав:Полтавабанк у мобзастосунку курс євро - 41,10

Більше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:32

Внезапно Райф снизил курс конвертации - было 37,79, стало 37,58... С чего бы это...?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:34

  asti написав:Внезапно Райф снизил курс конвертации - было 37,79, стало 37,58... С чего бы это...?!

Може, треба різко зливатися?
Investor_K
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