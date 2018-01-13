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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 гру, 2023 22:06
mustbe написав: lara_08 написав:mustbe
Правекс 37,85 доллар и 41,60 евро
Правекс - автомат. Значит - скоро самообновится
У вас наверное тянет курсы из расчетов по картам (там такие курсы сейчас как в таблице), а в правекс онлайн был курс сначала 37,70 , а сейчас 37,85 и так где-то с 18-00
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lara_08
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