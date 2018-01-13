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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 365366367368
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 22:06

  mustbe написав:
  lara_08 написав:mustbe
Правекс 37,85 доллар и 41,60 евро

Правекс - автомат. Значит - скоро самообновится

У вас наверное тянет курсы из расчетов по картам (там такие курсы сейчас как в таблице), а в правекс онлайн был курс сначала 37,70 , а сейчас 37,85 и так где-то с 18-00
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 22:37

  asti написав:Внезапно Райф снизил курс конвертации - было 37,79, стало 37,58... С чего бы это...?!


Этот курс с 17,00
Похоже, что нбу в очередной раз попросил аваль подыграть ему и наливать страждущим гражданам по курсу, который планирует в ближайщие дни защищать на межбанке.
У самого рука дрогнула, как увидел этот курс - слил овдп , заканчивающиеся в феврале и купил доллар на депо
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:13

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Банки меняют курс в прыжке. Вчера побегал более-менее, выхлоп - как запланировал. А сегодня забежал в Клиринг и Укрсиб. Пока вносил, курс в первом с 37,59 изменился на 37,74, во втором - с 37,60 на 37,75. Укрсиб хоть синими отдал, поэтому доходность аж в 265 грн можно считать чистой. А вот Клиринг после месячного депо выдаст, скорее всего, как всегда в моём регионе мотлохом, поэтому тут просто размялся... И разомнусь ещё после снятия, когда буду их мотлох "отсинивать". Деятельность окончательно превратилась в тараканьи бега, никакая это уже не карусель.

А в Укрсиб нет комиссии за снятие? В таблице - 1,5%.
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:25

  citramon написав:
  asti написав:Внезапно Райф снизил курс конвертации - было 37,79, стало 37,58... С чего бы это...?!


Этот курс с 17,00
Похоже, что нбу в очередной раз попросил аваль подыграть ему и наливать страждущим гражданам по курсу, который планирует в ближайщие дни защищать на межбанке.
У самого рука дрогнула, как увидел этот курс - слил овдп , заканчивающиеся в феврале и купил доллар на депо

Це що повинно бути у голові, щоб вірити, що НБУ попросив, а Райф ось так зробив? А чому б і не зробити, та легко, там же жіночка, яка з НБУ телефонує, така приємна, так сміється захоплюючи, ну а голова банку, наглядова рада то лохи, вони нічого не розуміють, та й банку кілька мільйонів не потрібні.
Треба лікуватися, той же цитрамон пити, якщо більше нічого немає.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 00:37

  asti написав:Внезапно Райф снизил курс конвертации - было 37,79, стало 37,58... С чего бы это...?!

Может хотели 37,85 поставить, но тупанули и цифры местами поменяли
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 01:18

  lara_08 написав:
  asti написав:Внезапно Райф снизил курс конвертации - было 37,79, стало 37,58... С чего бы это...?!

Может хотели 37,85 поставить, но тупанули и цифры местами поменяли
тупанули... нє думаю 8)

а щас психанули - и стало 37,79 :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 02:14

  ГеннадийUA написав:
  citramon написав:
  asti написав:Внезапно Райф снизил курс конвертации - было 37,79, стало 37,58... С чего бы это...?!


Этот курс с 17,00
Похоже, что нбу в очередной раз попросил аваль подыграть ему и наливать страждущим гражданам по курсу, который планирует в ближайщие дни защищать на межбанке.
У самого рука дрогнула, как увидел этот курс - слил овдп , заканчивающиеся в феврале и купил доллар на депо

Це що повинно бути у голові, щоб вірити, що НБУ попросив, а Райф ось так зробив? А чому б і не зробити, та легко, там же жіночка, яка з НБУ телефонує, така приємна, так сміється захоплюючи, ну а голова банку, наглядова рада то лохи, вони нічого не розуміють, та й банку кілька мільйонів не потрібні.
Треба лікуватися, той же цитрамон пити, якщо більше нічого немає.

Ви слідкували за готівковим курсом останній місяць , який ставили на продаж ОТП, РАЙФ. Це були найнижчі цифри на ринку. Не домовленість з НБУ ? Ну райф на відміну від отп ще й наливав пересічеим, бо є найбільшим імпортером готівки в Україну в тому числі для НБУ. Це взаємовигідна домовленість, ніхто нічого не втрачав, бо безнал відкупав дешевнше у того ж НБУ

А те що ОТП і Райф нещодавно виключили із українського списку спонсорів війни чули ?
Думаєте за цим не стоять якісь домовленості в тому числі по роботі на внутр українському ринку?

Вам не треба лікуватися, ваша хвороба невеліковна
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 02:51

  citramon написав:
Ви слідкували за готівковим курсом останній місяць , який ставили на продаж ОТП, РАЙФ. Це були найнижчі цифри на ринку. Не домовленість з НБУ ? Ну райф на відміну від отп ще й наливав пересічеим, бо є найбільшим імпортером готівки в Україну в тому числі для НБУ. Це взаємовигідна домовленість, ніхто нічого не втрачав, бо безнал відкупав дешевнше у того ж НБУ

А те що ОТП і Райф нещодавно виключили із українського списку спонсорів війни чули ?
Думаєте за цим не стоять якісь домовленості в тому числі по роботі на внутр українському ринку?

Вам не треба лікуватися, ваша хвороба невеліковна

Хірург тобі допоможе.
Виключення по політичним домовленостям, НБУ туди не запрошували, ОТП - поступки мадярам, Райф потихеньку звертає операції в рашці, які остаточні плани - не чув, можливо теж австрійці зверталися.
НБУ не продає дешевше Райф, ОТП, й так, за курсом слідкував, Привата я розумію у вашому місті немає, чомусь його курс ви пропустили, в моєму ж місті (обласному центрі), два Райфа й один ОТП, в головному Райфі, як не підійду, завжди немає, в іншому, біля мене буває, але якість умовна, під замовлення так, завжди синій. Відділення Привата навіть рахувати не хочу, тільки у центрі п'ять й між найвіддаленими щось близько одного км., під замовлення часто синій.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 03:09

  citramon написав:
  ГеннадийUA написав:Треба лікуватися, той же цитрамон пити, якщо більше нічого немає.

Ви слідкували за готівковим курсом останній місяць , який ставили на продаж ОТП, РАЙФ. Це були найнижчі цифри на ринку. Не домовленість з НБУ ?


Тобто, коли в когось найнижча ціна на ринку, це не тому що він працює і заробляє на обсягах, а тому що він з кимось домовився. Все ясно...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 03:47

  sergey_sryvkin написав:
  citramon написав:
  ГеннадийUA написав:Треба лікуватися, той же цитрамон пити, якщо більше нічого немає.

Ви слідкували за готівковим курсом останній місяць , який ставили на продаж ОТП, РАЙФ. Це були найнижчі цифри на ринку. Не домовленість з НБУ ?


Тобто, коли в когось найнижча ціна на ринку, це не тому що він працює і заробляє на обсягах, а тому що він з кимось домовився. Все ясно...


І яким чином ОТП заробляв , не підкажете ?
Він просто світив курс. Робив так звані вербальні інтервенції. Жодного відгуку на цьому форумі немає, де було б написано, що там щось вдалось купити.

Райф продавав, але небагато. В тому великому відділенні, що я знаю, можна було купити до 1 тис на людину синього емісійного долара і то в першій половині дня. Якби мали на меті заробити, то продавали б цілий день і не по 1 тис, а по стільки скільки хоче клієнт, чи не так ? Тому очевидно що мета була інша, хоча б з огляду на те, що курс прийому в обмінках , що знаходяться в пішій доступності був вищим від 20 до 50 коп. в різні дні
citramon
 
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