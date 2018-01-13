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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 гру, 2023 07:20
Про що ви сперечаєтесь? Скоріш за все курс був виставлений помилково , або під когось зі своїх, тому що його вже немає. повернули через пару годин.
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