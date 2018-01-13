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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 366367368369
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 07:20

Про що ви сперечаєтесь? Скоріш за все курс був виставлений помилково , або під когось зі своїх, тому що його вже немає. повернули через пару годин.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 09:19

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Конспирологи....
В Райф то я вчера позвонил. Перед самым закрытием обменки. Представился Весельчаком У. Попросил оператора горячей линии на 3 часа поставить сладкий курс. Очень просил. Сработало.
Жаль только обменка закрылась)))
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 09:26

  Ltava написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Деятельность окончательно превратилась в тараканьи бега, никакая это уже не карусель.

А в Укрсиб нет комиссии за снятие? В таблице - 1,5%.


У кого как. У меня нет. ВИП. Давно там. Но банк совсем не заточен под карусельщиков. Карусельщика всегда видно по наплечной сумке, стоптаным башмакам и возбуждённому румянцу. В Укрсибе, во всяком случае в том отделении, где я, совершенно другая публика. На меня там каждый раз глаза таращат, что я такое опять удумал и зачем это мне.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 09:31

  citramon написав:
  asti написав:Внезапно Райф снизил курс конвертации - было 37,79, стало 37,58... С чего бы это...?!


Этот курс с 17,00
Похоже, что нбу в очередной раз попросил аваль подыграть ему и наливать страждущим гражданам по курсу, который планирует в ближайщие дни защищать на межбанке.
результат - на табло :evil:

но версия была интересная 8)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 09:41

:( сейчас в таблице по евро для меня 0(ноль)"неубыточных"банков...
ХЗ кто скупает такой дорогой евро
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 09:56

  flysoulfly написав::( сейчас в таблице по евро для меня 0(ноль)"неубыточных"банков...
ХЗ кто скупает такой дорогой евро

Ждем такое же и по $?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 10:09

напомните, плиз, в Укрексиме новомуклиенту надо в отделении какой-то минимальный баксодепозит открыть, чтоб (сразу?) получить под него пластик валютной депозитной карты (для будущего снятия без комиссий) :?:
про последующие процессы в аппке открытия/пополн. виртуал.грнкарту и обмен на виртуал.бакскарту итд - это всьо помню.
В один день сразу зарегистрироваться в Укрексиме абсолютноновомуклиенту и обменять онлайн получается?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 10:46

  flysoulfly написав:напомните, плиз, в Укрексиме новомуклиенту надо в отделении какой-то минимальный баксодепозит открыть, чтоб (сразу?) получить под него пластик валютной депозитной карты (для будущего снятия без комиссий) :?:
про последующие процессы в аппке открытия/пополн. виртуал.грнкарту и обмен на виртуал.бакскарту итд - это всьо помню.
В один день сразу зарегистрироваться в Укрексиме абсолютноновомуклиенту и обменять онлайн получается?

Так, відкрити депо, мінімальна сума 1000 доларів, а от строк депо треба визнавати у відділені. Е депо на 7 днів, но можливо не схочуть випускати під нього пластик, мені після переглядів між собою так відповіли, тобто що гривневу депозитку не будуть робити якщо депо буде тільки на 7 днів.
За один день усе - не пам'ятаю, але дуже й дуже сумніваюся, карти в них імені, скоріш за все треба буде чекати, коли вони прийдуть.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:06

Правекс - 38,00 за дол.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:22

  Філ написав:Правекс - 38,00 за дол.

Не дезинформируйте. 37,90 в правекс онлайн.
lara_08
 
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  #<1 ... 366367368369
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