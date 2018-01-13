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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 гру, 2023 07:20
Про що ви сперечаєтесь? Скоріш за все курс був виставлений помилково , або під когось зі своїх, тому що його вже немає. повернули через пару годин.
Додано: Чет 21 гру, 2023 09:19
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Конспирологи....
В Райф то я вчера позвонил. Перед самым закрытием обменки. Представился Весельчаком У. Попросил оператора горячей линии на 3 часа поставить сладкий курс. Очень просил. Сработало.
Жаль только обменка закрылась)))
Додано: Чет 21 гру, 2023 09:26
У кого как. У меня нет. ВИП. Давно там. Но банк совсем не заточен под карусельщиков. Карусельщика всегда видно по наплечной сумке, стоптаным башмакам и возбуждённому румянцу. В Укрсибе, во всяком случае в том отделении, где я, совершенно другая публика. На меня там каждый раз глаза таращат, что я такое опять удумал и зачем это мне.
Додано: Чет 21 гру, 2023 09:31
результат - на табло
но версия была интересная
Додано: Чет 21 гру, 2023 09:41
сейчас в таблице по евро для меня 0(ноль)"неубыточных"банков...
ХЗ кто скупает такой дорогой евро
Додано: Чет 21 гру, 2023 09:56
Додано: Чет 21 гру, 2023 10:09
напомните, плиз, в Укрексиме новомуклиенту надо в отделении какой-то минимальный баксодепозит открыть, чтоб (сразу?) получить под него пластик валютной депозитной карты (для будущего снятия без комиссий)
про последующие процессы в аппке открытия/пополн. виртуал.грнкарту и обмен на виртуал.бакскарту итд - это всьо помню.
В один день сразу зарегистрироваться в Укрексиме абсолютноновомуклиенту и обменять онлайн получается?
Додано: Чет 21 гру, 2023 10:46
Так, відкрити депо, мінімальна сума 1000 доларів, а от строк депо треба визнавати у відділені. Е депо на 7 днів, но можливо не схочуть випускати під нього пластик, мені після переглядів між собою так відповіли, тобто що гривневу депозитку не будуть робити якщо депо буде тільки на 7 днів.
За один день усе - не пам'ятаю, але дуже й дуже сумніваюся, карти в них імені, скоріш за все треба буде чекати, коли вони прийдуть.
Додано: Чет 21 гру, 2023 11:22
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