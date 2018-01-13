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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 гру, 2023 11:56
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nickvp
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Додано: Чет 21 гру, 2023 12:05
Mustbe, сьогодні в 3/4 стартовий курс 37,85
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s17012017
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Додано: Чет 21 гру, 2023 12:09
Mustbe, сьогодні в РВС курс 38,00
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s17012017
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Додано: Чет 21 гру, 2023 12:20
s17012017 написав:
Mustbe, сьогодні в РВС курс 38,00
А евро - 41,60 (звонок в банк)
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Ltava
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Додано: Чет 21 гру, 2023 12:27
Mustbe, сьогодні в Оксі стартовий курс 37,80
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s17012017
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Додано: Чет 21 гру, 2023 12:42
да, райф спасение от жмотских аккордов
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kuzmich
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