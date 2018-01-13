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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 гру, 2023 11:56
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nickvp
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Додано: Чет 21 гру, 2023 12:05
Mustbe, сьогодні в 3/4 стартовий курс 37,85
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s17012017
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Додано: Чет 21 гру, 2023 12:09
Mustbe, сьогодні в РВС курс 38,00
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s17012017
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Додано: Чет 21 гру, 2023 12:20
s17012017 написав:
Mustbe, сьогодні в РВС курс 38,00
А евро - 41,60 (звонок в банк)
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Ltava
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Додано: Чет 21 гру, 2023 12:27
Mustbe, сьогодні в Оксі стартовий курс 37,80
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s17012017
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Додано: Чет 21 гру, 2023 12:42
да, райф спасение от жмотских аккордов
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kuzmich
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Додано: Чет 21 гру, 2023 13:50
Укрдилинг показывает 37,70/72,
а курс ком 37,53/57,
кому верить?!
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asti
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Додано: Чет 21 гру, 2023 14:03
asti написав:
Укрдилинг показывает 37,70/72,
а курс ком 37,53/57,
кому верить?!
Тому, в кого курс свіжий.
В когось оновлення станом на 12:50, а в когось станом на 11:50.
Щоб не загадувати загадки, скажу,
що в даному випадку свіжіший курс - в укрділінг.
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10/9/9
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Додано: Чет 21 гру, 2023 14:37
Добрий день!
Почитав інформацію, що писали в цій гілці форуму писали про банк Кредіт Агріколь, але не зрозумів, як зробити так, щоб можна було обмінювати валюту онлайн та прийти й зняти її без комісії в касі банку. Щоб взагалі не було комісій за поповнення рахунку, обміну та зняття готівки в іноз. валюті. Також, чи можна виконати оці всі маніпуляції з відкриття картки та додаванням рахунку в іноземній валюті не йдучи до банку?
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Додано: Чет 21 гру, 2023 15:25
nickvp написав:
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vitaliiangel
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