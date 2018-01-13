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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 368369370371>
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:56

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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 12:05

3/4

Mustbe, сьогодні в 3/4 стартовий курс 37,85
s17012017
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 12:09

РВС

Mustbe, сьогодні в РВС курс 38,00
s17012017
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 12:20

РВС

  s17012017 написав:Mustbe, сьогодні в РВС курс 38,00

А евро - 41,60 (звонок в банк)
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 12:27

ОКСІ

Mustbe, сьогодні в Оксі стартовий курс 37,80
s17012017
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 12:42

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

да, райф спасение от жмотских аккордов
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 13:50

Укрдилинг показывает 37,70/72,
а курс ком 37,53/57,
кому верить?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:03

  asti написав:Укрдилинг показывает 37,70/72,
а курс ком 37,53/57,
кому верить?!


Тому, в кого курс свіжий.
В когось оновлення станом на 12:50, а в когось станом на 11:50. :)

Щоб не загадувати загадки, скажу,
що в даному випадку свіжіший курс - в укрділінг.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:37

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Добрий день!
Почитав інформацію, що писали в цій гілці форуму писали про банк Кредіт Агріколь, але не зрозумів, як зробити так, щоб можна було обмінювати валюту онлайн та прийти й зняти її без комісії в касі банку. Щоб взагалі не було комісій за поповнення рахунку, обміну та зняття готівки в іноз. валюті. Також, чи можна виконати оці всі маніпуляції з відкриття картки та додаванням рахунку в іноземній валюті не йдучи до банку?
vladikxxxxpolous
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 15:25

  nickvp написав:Зараз 37,69
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vitaliiangel
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