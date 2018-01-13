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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 гру, 2023 15:29
vladikxxxxpolous написав:
Добрий день!
Почитав інформацію, що писали в цій гілці форуму писали про банк Кредіт Агріколь
оформляете карту в гривне счета в валютах, 1й счёт к карте бесплатно, 2й 100 грн. Пополнили карту, сделали обмен, менеджер отправит кассиру по компутеру бумажку, показали паспорт, сняли валюту без заказа и комиссий. Карты не везде есть, ждать 7 дней, уточняйте. Или без карт всё через счета, тогда 3 счёта по 100 грн. или под депозит откроют бесплатно. Без визита в банк оформиться было нельзя.
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Додано: Чет 21 гру, 2023 15:34
vladikxxxxpolous написав:
Добрий день!
Почитав інформацію, що писали в цій гілці форуму писали про банк Кредіт Агріколь, але не зрозумів, як зробити так, щоб можна було обмінювати валюту онлайн та прийти й зняти її без комісії в касі банку. Щоб взагалі не було комісій за поповнення рахунку, обміну та зняття готівки в іноз. валюті. Також, чи можна виконати оці всі маніпуляції з відкриття картки та додаванням рахунку в іноземній валюті не йдучи до банку?
Да, можно. Оформляете гривневую карту пакет смарт, она бесплатная. После получения самой карты (в моем случае было долго, две недели) регистрируйтесь в CA+ и там оформляете виртуальную валютную. Ее надо добавить в смартфон с NFC и на кассе снять через POS терминал. Все было бесплатно, но в отделение придется сходить раза три - оформить, получить карту и снять нал.
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Додано: Чет 21 гру, 2023 16:39
vladikxxxxpolous написав:
Добрий день!
Почитав інформацію, що писали в цій гілці форуму писали про банк Кредіт Агріколь, але не зрозумів, як зробити так, щоб можна було обмінювати валюту онлайн та прийти й зняти її без комісії в касі банку. Щоб взагалі не було комісій за поповнення рахунку, обміну та зняття готівки в іноз. валюті. Також, чи можна виконати оці всі маніпуляції з відкриття картки та додаванням рахунку в іноземній валюті не йдучи до банку?
Поточний рахунок в гривні, цифрова доларова чи євро карта. Гривні одразу вносите в касу, проводите обмін в додатку, знімаєте за допомогою NFC телефону. Все відкривається за годину, все безкоштовно.
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Додано: Чет 21 гру, 2023 17:25
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Додано: Чет 21 гру, 2023 17:27
ternofond написав: vladikxxxxpolous написав:
Добрий день!
Почитав інформацію, що писали в цій гілці форуму писали про банк Кредіт Агріколь, але не зрозумів, як зробити так, щоб можна було обмінювати валюту онлайн та прийти й зняти її без комісії в касі банку. Щоб взагалі не було комісій за поповнення рахунку, обміну та зняття готівки в іноз. валюті. Також, чи можна виконати оці всі маніпуляції з відкриття картки та додаванням рахунку в іноземній валюті не йдучи до банку?
Поточний рахунок в гривні, цифрова доларова чи євро карта. Гривні одразу вносите в касу, проводите обмін в додатку, знімаєте за допомогою NFC телефону. Все відкривається за годину, все безкоштовно.
А якщо по довіреності, через касу можливо зняти?
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Додано: Чет 21 гру, 2023 17:47
HБУ(завтра): 37.5516 -> 37.5964 (+0.0448)
HБУ(завтра): 41.0664 -> 41.2846 (+0.2182)
По доллару завтра будет потише
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Додано: Чет 21 гру, 2023 17:56
kuzmich написав:
да, райф спасение от жмотских аккордов
ждьом достойный курсовой ответ конторы Маркаровой наглому тирольскому Чемберлену!
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Додано: Чет 21 гру, 2023 18:32
J1L4gq23S8ft5wD написав: ternofond написав: vladikxxxxpolous написав:
Добрий день!
Почитав інформацію, що писали в цій гілці форуму писали про банк Кредіт Агріколь, але не зрозумів, як зробити так, щоб можна було обмінювати валюту онлайн та прийти й зняти її без комісії в касі банку. Щоб взагалі не було комісій за поповнення рахунку, обміну та зняття готівки в іноз. валюті. Також, чи можна виконати оці всі маніпуляції з відкриття картки та додаванням рахунку в іноземній валюті не йдучи до банку?
Поточний рахунок в гривні, цифрова доларова чи євро карта. Гривні одразу вносите в касу, проводите обмін в додатку, знімаєте за допомогою NFC телефону. Все відкривається за годину, все безкоштовно.
А якщо по довіреності, через касу можливо зняти?
КредиКоля выпишет кошерную, бессрочную за 200 грн-и вперёд.
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Додано: Чет 21 гру, 2023 18:56
vitaliiangel написав: nickvp написав:
Зараз 37,69
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Чому в мене 37,89 ?
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Додано: Чет 21 гру, 2023 18:58
Rack написав: vitaliiangel написав: nickvp написав:
Зараз 37,69
37,67
Чому в мене 37,89 ?
в райфе надо ловить курс сачком. до 12 ночи было 37,58
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