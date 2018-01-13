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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 369370371372
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 19:04

  Rack написав:
  vitaliiangel написав:
  nickvp написав:Зараз 37,69
37,67

Чому в мене 37,89 ?

У 15 годин з чимсь купувала по 37,67
larynya
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 20:59

  vladikxxxxpolous написав:Добрий день!
Почитав інформацію, що писали в цій гілці форуму писали про банк Кредіт Агріколь, але не зрозумів, як зробити так, щоб можна було обмінювати валюту онлайн та прийти й зняти її без комісії в касі банку. Щоб взагалі не було комісій за поповнення рахунку, обміну та зняття готівки в іноз. валюті. Також, чи можна виконати оці всі маніпуляції з відкриття картки та додаванням рахунку в іноземній валюті не йдучи до банку?

агриколь имеет кучу загонов по финмону по менеджерам по выдаче 1996 годом, вобщем когда был лимит 50к в одни руки имел смысл а сейчас ниочем
nekefer
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  #<1 ... 369370371372
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