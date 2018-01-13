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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 гру, 2023 19:04
Rack написав: vitaliiangel написав: nickvp написав:
Зараз 37,69
37,67
Чому в мене 37,89 ?
У 15 годин з чимсь купувала по 37,67
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Додано: Чет 21 гру, 2023 20:59
vladikxxxxpolous написав:
Добрий день!
Почитав інформацію, що писали в цій гілці форуму писали про банк Кредіт Агріколь, але не зрозумів, як зробити так, щоб можна було обмінювати валюту онлайн та прийти й зняти її без комісії в касі банку. Щоб взагалі не було комісій за поповнення рахунку, обміну та зняття готівки в іноз. валюті. Також, чи можна виконати оці всі маніпуляції з відкриття картки та додаванням рахунку в іноземній валюті не йдучи до банку?
агриколь имеет кучу загонов по финмону по менеджерам по выдаче 1996 годом, вобщем когда был лимит 50к в одни руки имел смысл а сейчас ниочем
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Додано: Чет 21 гру, 2023 21:50
Rack Пропозиція діє тільки 21-22 грудня 2023 року, з 9:30 до 17:00.
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Додано: Чет 21 гру, 2023 22:11
Rack написав: vitaliiangel написав: nickvp написав:
Зараз 37,69
37,67
Чому в мене 37,89 ?
Потому что Райф писал что "социальную" валюту продает только 21-22 декабря и только с 9 до 17 часов. Вне этого интеревала - курс вновь превращается в "тыкву". Пробуйте завтра после 9 - шанс у вас еще будет. Но не тяните до вечера...
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WallNutPen
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Додано: Чет 21 гру, 2023 22:11
Зараз йдем купляти у приват!
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Додано: Чет 21 гру, 2023 22:12
Rack написав: vitaliiangel написав: nickvp написав:
Зараз 37,69
37,67
Чому в мене 37,89 ?
Из объявления: Специальный курс - "Предложение действует только 21-22 декабря 2023 года, с 9:30 до 17:00." Так что подождите до завтра.
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Ltava
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Додано: Чет 21 гру, 2023 22:39
Ltava написав:
Из объявления: Специальный курс - "Предложение действует только 21-22 декабря 2023 года, с 9:30 до 17:00." Так что подождите до завтра.
Да, уже и сам накопал про рабочие часы - в сообщении этого не было...
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Rack
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Додано: Чет 21 гру, 2023 22:50
flysoulfly написав: kuzmich написав:
да, райф спасение от жмотских аккордов
ждьом достойный курсовой ответ конторы Маркаровой наглому тирольскому Чемберлену!
Та какой там ответ от этого немощного Аккорда? Он уже полгода рассказывает, что у него никогда нет новых купюр, а в Райфе всегда новые эмиссионные доллары.
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lara_08
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Додано: Чет 21 гру, 2023 23:44
citramon написав:
Райф продавав, але небагато.
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 21 гру, 2023 23:46
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Ltava написав:
А в Укрсиб нет комиссии за снятие? В таблице - 1,5%.
У кого как. У меня нет. ВИП. Давно там.
Карусельщика всегда видно по наплечной сумке, стоптаным башмакам и возбуждённому румянцу. В Укрсибе, во всяком случае в том отделении, где я, совершенно другая публика. На меня там каждый раз глаза таращат, что я такое опять удумал и зачем это мне.
То ви ВІП чи карусельник ?
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