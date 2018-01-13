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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 гру, 2023 23:52
lara_08 написав: flysoulfly написав: kuzmich написав:
да, райф спасение от жмотских аккордов
ждьом достойный курсовой ответ конторы Маркаровой наглому тирольскому Чемберлену!
Та какой там ответ от этого немощного Аккорда? Он уже полгода рассказывает, что у него никогда нет новых купюр, а в Райфе всегда новые эмиссионные доллары.
Та все у них є. Тільки синій на продаж у касі за готівку, а карусельникам старі.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:31
Забирав крайній раз конверт депо по клЮбу100 в аккорді. Вмовляли здати доляри й перекласти на депо. Я й кажу, а нащо це мені треба як я по вигіднішому курсу перерозміщу в іншому банку й віддадуть файними синіми. Ну й починається. ,,Ми ж такими і віддаємо,,. З нового року ні разу кажу синіх не дали. Ще й 96м насипали.
Ну й виявляється вся кухня- ,,Якби ви доллар через депо для накопичення міняли, то ми б вам віддали синіми. А так як ви їх одразу здаєте в обміну, то нащо нам віддавать вам синіми? Сині імісійні для банку дорого обходяться. А вам яка різниця які здавать.,,
Вот это поворот@ Взагалі то для мене була різниця. Якраз те що вони віддавали намагався одразу здавати бо попадали проблемні біло зелені, які обмінки відмовлялися брати. PS раптом знайшлися в них сині, частину таки файними віддали.
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