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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 370371372373
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 23:52

  lara_08 написав:
  flysoulfly написав:
  kuzmich написав:да, райф спасение от жмотских аккордов
ждьом достойный курсовой ответ конторы Маркаровой наглому тирольскому Чемберлену!

Та какой там ответ от этого немощного Аккорда? Он уже полгода рассказывает, что у него никогда нет новых купюр, а в Райфе всегда новые эмиссионные доллары.

Та все у них є. Тільки синій на продаж у касі за готівку, а карусельникам старі.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:31

Забирав крайній раз конверт депо по клЮбу100 в аккорді. Вмовляли здати доляри й перекласти на депо. Я й кажу, а нащо це мені треба як я по вигіднішому курсу перерозміщу в іншому банку й віддадуть файними синіми. Ну й починається. ,,Ми ж такими і віддаємо,,. З нового року ні разу кажу синіх не дали. Ще й 96м насипали.
Ну й виявляється вся кухня- ,,Якби ви доллар через депо для накопичення міняли, то ми б вам віддали синіми. А так як ви їх одразу здаєте в обміну, то нащо нам віддавать вам синіми? Сині імісійні для банку дорого обходяться. А вам яка різниця які здавать.,,
Вот это поворот@ Взагалі то для мене була різниця. Якраз те що вони віддавали намагався одразу здавати бо попадали проблемні біло зелені, які обмінки відмовлялися брати. PS раптом знайшлися в них сині, частину таки файними віддали.
alex lem
 
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