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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:55
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Райф как Райф. Аккуратней с ним. Если есть перс, то лучше перед пополнением уточните всё ли будет ок. Вчера веерно пополнил несколько карт, одну заблочили. Оборот по карте слёзы - 50к в месяц. До сих пор помогаю владельцу решить вопрос. И статус премиум клиента не особо помогает. В общем, финмон Райфа как блокировал счета без всякой причины, так и продолжает этим заниматься и в период своей акции.
в этом месяце зарядил райф на 250К, особенно вчера лил на него и по СЭП и с других карт п2п всю гривну что насобирал, ничего не блокировали. Правда при открытии счетов менеджеру дал документы про доход, видать они маркеры ставят до которых не трогают вообще
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Krokodil
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:12
Krokodil написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Райф как Райф. Аккуратней с ним. Если есть перс, то лучше перед пополнением уточните всё ли будет ок. Вчера веерно пополнил несколько карт, одну заблочили. Оборот по карте слёзы - 50к в месяц. До сих пор помогаю владельцу решить вопрос. И статус премиум клиента не особо помогает. В общем, финмон Райфа как блокировал счета без всякой причины, так и продолжает этим заниматься и в период своей акции.
в этом месяце зарядил райф на 250К, особенно вчера лил на него и по СЭП и с других карт п2п всю гривну что насобирал, ничего не блокировали. Правда при открытии счетов менеджеру дал документы про доход, видать они маркеры ставят до которых не трогают вообще
Как говорится если вы до сих пор не на нарах то не ваша заслуга а наша недоработка
.
Просто Райф несколько тормознутый в этом плане - они блокируют не всегда сразу (ну если только сумма не офигенная), а часто вначале присылают маляву и дают время на предоставление доков. Возможно конечно у вас отличная анкета и много белых доходов - тогда все будет хорошо. Если нет - вполне вероятно, что и вам скоро прийдет "СМС счастья". Ожидайте
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WallNutPen
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:36
Финмон блокирует по своим внутренним алгоритмам. В Райфе это происходит автоматом без предупреждения. Исключение составляют только премиум клиенты. Тут обсуждение и договорённости.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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